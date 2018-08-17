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В Тюмени открыт гигантский мусороперерабатывающий завод

Общество

В час он будет перерабатывать до 90 тонн отходов

Тюмень, 17 августа 2018, 19:07 — REGNUM  В Тюмени 17 августа торжественно открыли завод по сортировке мусора. Он находится на девятом километре Велижанского тракта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Участие в запуске завода приняли глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, глава Минстроя РФ Владимир Якушев и другие. Инвестиции в проект, который реализовывали с 2014 года, составили 1,7 млрд рублей.

Воплощением проекта в жизнь занималось «Тюменское экологическое объединение». С этим предприятием ранее было заключено специальное концессионное соглашение. Генеральный директор компании Константин Фрумкин отметил, что на предприятии создано 300 новых рабочих мест. А в час завод сможет перерабатывать до 90 тонн отходов. На выходе будут 25 различных видов сырья.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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