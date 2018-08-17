В Тюмени открыт гигантский мусороперерабатывающий завод

Тюмень, , 19:07 — REGNUM В Тюмени 17 августа торжественно открыли завод по сортировке мусора. Он находится на девятом километре Велижанского тракта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Участие в запуске завода приняли глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, глава Минстроя РФ Владимир Якушев и другие. Инвестиции в проект, который реализовывали с 2014 года, составили 1,7 млрд рублей.

Воплощением проекта в жизнь занималось «Тюменское экологическое объединение». С этим предприятием ранее было заключено специальное концессионное соглашение. Генеральный директор компании Константин Фрумкин отметил, что на предприятии создано 300 новых рабочих мест. А в час завод сможет перерабатывать до 90 тонн отходов. На выходе будут 25 различных видов сырья.