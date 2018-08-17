Стало известно, что Путин подарит на свадьбу главе МИД Австрии

Вена, , 18:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в качестве подарка на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль преподнесёт песни в исполнении казачьего ансамбля. Об этом сегодня, 17 августа, пишет австрийская газета Kurier со ссылкой на источники.

По данным издания, вместе с Путиным на свадьбу прибудут 10 человек из Ансамбля донских казаков, которые будут исполнять для молодоженов песни в качестве подарка от российского лидера.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер 18 августа планирует посетить церемонию бракосочетания министра иностранных дел Австрии. Песков пояснил, что Путин получил приглашение на свадьбу Кнайсль во время своего последнего визита в Вену.

Известно, что свадьба пройдёт в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия.