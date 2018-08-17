Пятница, 17 Августа 2018 года
19:29:32 МСК

Губернатор Севастополя пообещал дополнительную поддержку ветеранам

Общество

Дмитрий Овсянников предложил отдельно выделить ветеранские организации от остальных

Губернатор Севастополя пообещал дополнительную поддержку ветеранам
Максим Додонов © ИА Красная Весна
Аллея Славы городов – героев в Севастополе

Симферополь, 17 августа 2018, 18:43 — REGNUM  Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сегодня, 17 августа, ообещал квотную финансовую поддержку ветеранам города-героя. Об этом он сообщил на встрече с представителями местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных и правоохранительных сил.

«Если возможно, давайте сделаем определённую финансовую квоту, чтобы ветеранские организации получали финансовые средства, не конкурируя с другими общественными организациями», — отметил Овсянников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, севастопольскому ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС Виктору Мушаровскому, стоящему в очереди на получение квартиры с 1991 года, дважды за последние 4 года власти торжественно вручали документы на квартиру, но жилья он до сих пор не получил. Помимо этого, множество ликвидаторов Чернобыльской аварии жалуются на то, что не могут с 2014 года получить выделенную им землю.

Читайте ранее в этом сюжете: «Чернобыльцу» в Севастополе дважды дали жильё, но он его так и не получил

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные льготы ветеранам войны и труда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить