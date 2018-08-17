«Магистры русского языка» — очередной прожект Россотрудничества МИД РФ

Иннокентий Адясов, , 20:22 — REGNUM

В последнее время руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова много говорит о продвижении русского языка за рубежом. Дело благое, тем более что агентство выступает в роли ответственного за развитие русского языка за границей, согласно ФЦП «Русский язык». Соответственно, Россотрудничество получает и бюджетные средства в рамках этой программы.

Руководитель Россотрудничества с ностальгией вспоминает времена ССОД, когда «учителя русского языка были в самой глухой деревне». Ну что ж.

Действительно стоит сравнить эффективность работы Советских культурных центров (загранаппарата ССОД) и нынешних загранпредставительств Россотрудничества, прежде всего РЦНК. Цифры тут весьма показательные: по данным МАПРЯЛ (ассоциации русистов), на языковых курсах при Советских культурных центрах обучалось по всему миру более 600 тысяч человек, сейчас же Россотрудничество ставит себе в заслугу цифру в 17(!) тысяч обучающихся на их курсах. ССОД сам разрабатывал методики преподавания русского как иностранного (РКИ), Россотрудничество заказывает эти услуги на стороне.

Крайне важно проанализировать и состав загранаппарата двух ведомств. В каждом Советском культурном центре в обязательном порядке был методист — русист с специализацией РКИ. Профессиональное знание иностранных языков было обязательном условием для всех сотрудников загранаппарата ССОД, кроме техсостава.

Что происходит сейчас? Сотрудник со специализацией РКИ сейчас — редчайший экземпляр в агентстве, причем как в центральном, так и загранаппарате. Многие сотрудники загранаппарата Россотрудничества, включая и глав РЦНК, просто не знают ни одного иностранного языка.

Последний скандал такого рода произошел недавно и был связан с Аргентиной.

Происходит парадоксальная ситуация: любой кандидат на замещение госдолжности в загранаппарате МИД России обязан представить в выездную комиссию сертификаты ВКИЯ МИД о знании, минимум, двух иностранных языков. Без этого его кандидатура просто не будет рассматриваться. В Россотрудничестве, который входит в систему МИД России, такого требования нет.

Ситуация тем более абсурдная, что сотрудники загранаппарата Россотрудничества должны продвигать российскую гуманитарную дипломатию в стране пребывания, что подразумевает самое тесное и ежедневное общение не только с элитой и простыми гражданами страны пребывания, но и с коллегами — конкурентами из других стран. Глава РЦНК, плохо говорящий или вообще не говорящий на местном языке — худшая реклама для российской гуманитарной политики.

Все запросы, почему сложилась такая одиозная ситуация, Россотрудничество де-факто игнорирует. Сейчас этот вопрос поставлен и перед главой МИД Сергеем Лавровым.

Такая кадровая политика в отношении загранаппарата Россотрудничества имела и еще один результат — катастрофическая нехватка специалистов-русистов в РЦНК. И вот появляется проект Россотрудничества «Магистры русского языка».

Суть проекта выглядит весьма просто и, главное, малозатратно — набрать студентов, обучающихся по специализации РКИ, и отправить их бесплатно под видом практики преподавать русский язык в РЦНК на 3−6 месяцев. Причем такая практика предусматривает нарушение всех учебных планов на выпускном курсе магистратуры. На пике программы, по замыслу руководства агентства, участие в ней должны принять 500 студентов.

И опять идет отсылка к опыту ССОД — мол, там тоже работали практиканты из советских языковых ВУЗов. Это, мягко говоря, лукавство. Действительно, на курсах русского языка при Советских культурных центрах работали стажеры, то есть дипломированные специалисты — выпускники ВУЗов, с которыми были заключены соответствующие трудовые соглашения. Как правило, такие стажеры приезжали на год и получали небольшие оклады, и часто эти оклады выплачивались, скажем, в индийских рупиях или сирийских фунтах. Но стажеры, по крайней мере, могли обеспечить свое проживание (жилье им представлялось ССОДом).

Сейчас Россотрудничество не может потратить ни цента на «магистров русского языка». Такой статьи просто не предусмотрено в бюджете агентства, и любые траты будут рассматриваться как нецелевые. То есть магистрам, скорее всего, придется оплачивать дорогу за свой счет. Как и платить за съем жилья. Об этом Россотрудничество упорно молчит.

Совершенно непонятен вопрос и с медицинскими страховками, тем более, что работать магистры будут в странах со сложными климатическими и санитарными условиями (Непал, Индия, Таджикистан, Узбекистан)

Еще раз: оплата работы «магистров русского языка» не предусмотрена (этот вопрос может стать объектом внимания органов прокуратуры, поскольку бесплатный труд в российских госучреждениях запрещен. Зарплату, пусть и номинальную, начисляют даже в исправительных колониях).

Судя по всему, проект уже на первом этапе может закончиться скандалом, что весьма негативно отразится на правильной идее продвижения русского языка за рубежом. Россотрудничеству, если хочет поддержать свои языковые курсы при РЦНК молодыми специалистами, надо просто вернуться к практике ССОД и платить за работу на основе срочных трудовых договоров стажерам.

Но денег, видимо, нет.

А куда они делись — это уже вопрос к Счетной палате.