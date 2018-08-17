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Узбекистан перейдет на девятизначные номера телефонов в сентябре

Общество

С 10 по 11 сентября произойдет переход на девятизначные номера мобильных операторов

Узбекистан перейдет на девятизначные номера телефонов в сентябре
Мобильный телефон

Ташкент, 17 августа 2018, 18:46 — REGNUM  С 10 по 30 сентября в Узбекистане произойдет поэтапный переход на девятизначные номера телефонов, сообщили 17 августа в пресс-службе АК «Узбектелеком».

Перед номерами телефонов, которые зарегистрированы в Ташкенте, необходимо будет набрать код города «71». Кроме того, с 10 по 11 сентября произойдет переход на девятизначные номера мобильных операторов. Перед номером телефона появится код «90», «91» и другие значения в зависимости от оператора.

Как сообщало ИА REGNUM, о переходе на девятизначные номера в «Узбектелекоме» сообщили в конце января. Изменения связаны с исчерпанием семизначной системы у мобильных операторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан переходит на девятизначные номера телефонов

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