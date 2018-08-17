В стремлении к гармонии: в Перми 18 августа ожидается свадебный бум

Пермь, , 17:56 — REGNUM В Перми 18 августа пользуется повышенным спросом у женихов и невест как день для регистрации брака. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, в отделы ЗАГС подано 120 заявлений.

Традиционным днём для свадеб считается пятница. В среднем на этот день приходится сотня бракосочетаний. В субботу работает только два отдела ЗАГС. Сотрудники не берут в расчёт красивую дату и магию цифр, поэтому работают в обычном режиме.

Однако подарок молодожёнам приготовлен. В качестве сюрприза администрация Перми установила возле Дзержинского отдела декоративную композицию в виде обручальных колец, украшенную вазоном с цветами.

Начальник управления ЗАГС администрации Перми Светлана Бердникова отметила, что магия цифры 8, олицетворяющей гармонию и бесконечность, придает молодым дополнительную уверенность в том, что они построят счастливую семью. Но главное в браке не только гармония чисел, но и гармония отношений, основанных на доверии, взаимопонимании и заботе друг о друге.

Стоит отметить, что на август приходится две красивых даты: 8 и 18 августа. В будний день 8 августа зарегистрировано 163 свадьбы. По официальным данным, 14 апреля 2014 года было заключено 23 брака, 15 мая 2015 года — 60, 16 июня 2016 года — 51, 17 июля 2017 года — 134.