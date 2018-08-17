Памятники природы Прикамья превращают в свалки?

Пермь, , 17:54 — REGNUM В Пермском крае прокуратура указала чиновникам на недопустимость нарушения природоохранного законодательства. Минприроды края внесено представление, чтобы ведомство провело работу над ошибками и устранило все недостатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Прикамья.

Вопиющие факты выявлены на трёх особо охраняемых природных территориях регионального значения: ландшафтного природного резервата «За Гранью (Кедровое болото)», ботанического памятника природы «Липогорский», охраняемого ландшафта «Усть-Качкинский». Везде обнаружены несанкционированные свалки и загрязнения твёрдыми коммунальными отходами.

В природном парке проверяющие столкнулись с большим количеством погибших и поврежденных деревьев со следами поражения вредителями. Стоит отметить, что данный ландшафтный памятник уникален. Это самое южное место произрастания кедра в Прикамье расположено на площади 458 га в Краснокамском районе.

В нарушение требований законодательства на территории ООПТ «Усть-Качкинский» расположено кладбище, на котором осуществляются захоронения по настоящее время. Добавим, охраняемый ландшафт «Усть-Качкинский» был образован в 2008 году в целях охраны и изучения уникальных и типичных природных объектов и комплексов в южно-таежных, водно-болотных и луговых ландшафтах Пермского края для сохранения и улучшения лечебно-оздоровительных, санитарно-гигиенических и рекреационных функций данной территории. Занимает 1919,9 га.