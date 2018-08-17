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В минобрнауки Казахстана перечислили обязательные для учителя документы

Общество

В случае принуждения к заполнению необходимо обращаться в министерство

В минобрнауки Казахстана перечислили обязательные для учителя документы
Константин Маковский. Приезд учительницы в деревню. 1896-1897

Астана, 17 августа 2018, 18:14 — REGNUM  В школе Казахстана учителя обязаны заполнять только пять документов, остальная бумажная нагрузка считается незаконной, заявил заместитель министра образования и науки республики Асхат Аймагамбетов. Об этом 17 августа сообщает издание Informburo.

Учитель должен заполнять журнал, дневник, суммативное и формативное оценивание детей, календарно-тематические и поурочные планы. Аймагамбетов добавил, что любая другая нагрузка считается незаконной, и в случае принуждения необходимо обращаться в министерство.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018/2019 учебного года все школы Астаны переходят на подушевое финансирование. Руководитель управления образования города Ануар Жангозин считает, что подобная форма финансирования улучшит качество образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Школы Астаны перешли на подушевое финансирование

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