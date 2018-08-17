В Италии стали меньше грабить и убивать

Рим, , 17:27 — REGNUM В последний год (с 1 августа 2017 по 1 августа 2018 года) в Италии сократилось число убийств, грабежей и краж, сообщили представители министерства внутренних дел, передает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 17 августа.

Количество убийств сократилось с 371 до 319, грабежей — с 31 904 до 28 390, краж — с 1 302 636 до 1 189 499.

Представители министерства также сообщили, что количество прибывших в страну нелегальных мигрантов сократилось со 182 тысяч до 42 тысяч, то есть более чем в четыре раза.

Убежище в Италии за это период запросили 82 тысячи человек, почти вдвое меньше, чем годом ранее, когда их было более 144 тысяч. Всего в Италии, по официальным данным, сейчас находится 160 тысяч мигрантов.