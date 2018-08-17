«Даже президент уже возмущался» — МФО предлагают запретить в РФ

Москва, , 17:32 — REGNUM Если гражданину РФ пришло уведомление от коллекторов, требующих от него возврата кредита, которого он не брал, их надо либо игнорировать, либо жаловаться в полицию. Об этом 17 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор кафедры правового регулирования экономики и финансов Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Анатолий Селюков.

«Даже наш президент уже возмущался этими МФО! — заметил он. — Представьте, вы мне звоните и говорите, что я вам должен денег, хотя это не так, и я обязан их вернуть. Что надо делать в такой ситуации? Ничего! Игнорировать. Слава богу, эти коллекторы уже утюги не применяют и в лес не вывозят. Если они непрерывно звонят, можно обратиться в правоохранительные органы и пожаловаться на вымогателей».

Юрист уточнил, что в случае, если МФО или коллекторы требуют у человека возврата кредита, они должны предъявить доказательства.

«Какие доказательства, кроме телефонного разговора, предоставляет эта ничтожная организация под названием «коллекторская фирма»?! — поинтересовался Селюков. — Это бандиты обычные. Пусть они представят в письменном виде все доказательства — документы, на основании которых мы будем говорить. Если нет документов, то «гудбай, Вася»! Просто наш бандитизм 1990-х годов превратился в «цивильные» коллекторские службы, банки коммерческие и многие другие организации. В том виде, в котором МФО существуют сегодня, их надо запретить!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы РФ Антона Гетты («Единая Россия»), микрофинансовые организации, не проявившие должной осмотрительности и выдавшие заём человеку, использовавшему чужие паспортные данные, должны сами нести все риски, связанные с такими кредитами, а не перекладывать их на граждан, ставших жертвой этого мошенничества.

Кроме того, он пообещал, что парламентарии займутся этой проблемой в рамках работы комитета Госдумы РФ по финансовому рынку и постараются исключить саму возможность получения кредитов по похищенным и утерянным паспортам и паспортным данным.

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