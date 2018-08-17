Два новосибирских ветерана отправятся в Курск на памятные мероприятия

Новосибирск, , 17:17 — REGNUM Два новосибирских ветерана — участника Курской битвы Петр Горьковский и Александр Петлин будут участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию сражения. В Курск они отправятся в составе официальной делегации из пяти человек. Помимо ветеранов в составе делегации член Новосибирской областной общественной организации «Дети войны» Владимир Лажечников, советник председателя Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Евгений Мирошниченко и врач.

Сегодня, 17 августа, с представителями делегации встретилась заместитель министра региональной политики Светлана Шибаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас мы находимся накануне важной даты и нам отрадно, что в составе делегации нашего региона два участника Курской битвы. Их там ждёт уникальная двухдневная программа: посещение мест, где они воевали, они примут участие в торжественном собрании и будут почётными гостями, проедут ко всем мемориальным объектам, возложат цветы и венки», — сказала Шибаева.

Участник Великой Отечественной войны и Курской битвы Пётр Горьковский отметил, что он в первую очередь мечтает побывать там, где погибли его товарищи.

«Постоять на той земле, посмотреть, как там жизнь сейчас устроена — это интересно», — поделился он ожиданиями от поездки.

А Александр Петлин хотел бы проехать по всей Курской дуге.

«Потому что начал войну на северной части Курской битвы. Потом нас перебросили на юг. На Курской дуге победил большой военный талант наших полководцев», — подчеркнул участник Великой Отечественной войны и Курской битвы Александр Петлин.

Памятные мероприятия в Курске, посвященные 75-летию Курской битвы, пройдут с 22 по 23 августа. В то же самое время 23 августа на территории всей Новосибирской области запланированы памятно-мемориальные мероприятия: возложения цветов и венков на монументах славы, митинги. Центральное мероприятие пройдёт в городе Новосибирске — на мемориальном комплексе «Монумент славы». Сюда приглашены ветераны, дети войны и юнармейцы.

В Новосибирской области сегодня проживают 49 ветеранов Курской битвы.