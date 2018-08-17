Скандалы с займами МФО: правила работы одобряет Центральный банк России

Екатеринбург, , 17:05 — REGNUM Способ получения денежных средств и идентификации клиентов микрофинансовых организаций устанавливается правилами таких организаций и представляется в ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил свердловский адвокат Иван Кадочников.

«Если говорить про описываемый случай, то данный способ установления личности клиента одобряется Центробанком именно по данным правилам этой МФО. В данной ситуации все стороны данного конфликта что-то недоговаривают. Ну и самым загадочным теперь является тот владелец телефонного номера, который подтвердил личность потерпевшей», — отметил юрист.

Напомним, в Москве несколько человек стали жертвами неизвестных мошенников — оказались должны двум микрофинансовым организациям: «Монеза» и «Е-Заём». От имени этих организаций так называемым должникам названивают коллекторы и угрожают различными карами.

Одна из проблем в том, что для оформления займа в таких компаниях не нужно приходить в офис лично. Вся процедура проходит в интернете. И после успешного ввода данных, в том числе паспортных и номера телефона, деньги поступают на банковскую карту.

Граждане, не найдя общего языка с представителями МФО, обращаются в полицию. Но правоохранители зачастую крайне вяло реагируют на их жалобы. Эксперты советуют пострадавшим обращаться в прокуратуру, Центральный банк России и писать обращения президенту страны Владимиру Путину.

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