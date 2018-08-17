В Госдуме РФ обещают пресечь беспредел, творимый МФО

Москва, , 16:57 — REGNUM Микрофинансовые организации, не проявившие должной осмотрительности и выдавшие заём человеку, использовавшему чужие паспортные данные, должны сами нести все риски, связанные с такими кредитами, а не перекладывать их на граждан, ставших жертвой этого мошенничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил депутат Госдумы РФ Антон Гетта («Единая Россия»). Так он прокомментировал ряд ставших достоянием гласности инцидентов, когда МФО и нанятые ими коллекторы пытались заставить граждан расплачиваться по кредитам, которых те не оформляли и не получали.

«На такие ситуации должны обратить внимание правоохранительные органы, — сказал Гетта. — Если граждане инициируют обращение на имя депутата или в адрес Госдумы РФ, мы можем оформить депутатский запрос и провести проверку по таким МФО».

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что проблема кредитов и займов, которые оформляются на сторонних лиц, носит многогранный характер.

«Такие кредиты оформляют на граждан в ситуации, когда человек либо потерял свой паспорт, либо мошенники получили доступ к его паспортным данным, — отметил Гетта. — С использованием систем удаленного доступа они оформляют такого рода кредиты. Мы будем заниматься этой проблемой в рамках комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. Будем смотреть, как исключить саму возможность получения кредитов по похищенным и утерянным паспортам и паспортным данным. Риски же по такого рода кредитам должны нести не граждане, а организации, выдавшие кредит или заём и не проявившие должного уровня осмотрительности при выдаче денежных средств мошенникам».

Гетта рекомендовал гражданам внимательно следить за сохранностью своего паспорта и паспортных данных и в случае утери этого документа немедленно обращаться в полицию.

«Желательно ещё регулярно пытаться отслеживать свою кредитную историю», — добавил депутат.

Также он призвал приходить со своими проблемами на приём к депутатам, у которых есть полномочия задействовать необходимые механизмы и помочь людям решить возникшие у них проблемы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в редакцию обратилась гражданка Наталья Г. пожаловавшаяся на то, что дважды стала объектом преследования со стороны коллекторов, которые требуют у неё вернуть МФО кредит, которого она на самом деле не получала.

Кроме того, есть сведения, что система, позволяющая злоумышленникам удалённо оформлять кредиты на другого человека, пользуясь его паспортными данными, была предложена Центральным Банком в рамках охватившей правительство РФ цифровизации всего и вся.

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