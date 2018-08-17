В Костроме митингуют обманутые дольщики «Костромагорстроя»

Кострома, , 16:46 — REGNUM Возле здания Костромской городской администрации состоялся митинг дольщиков «Костромагорстроя», обвиняющих руководство строительной компании в обмане потребителей, сообщает ГТРК «Кострома».

За «Костромагорстроем» сейчас числятся три не сданных в срок многоквартирных дома, еще два здания предприятие должно достроить к концу 2018 года.

По словам заместителя директора областного Департамента строительства Николая Ухова, был найден инвестор, который достроит один многоквартирный дом.

«Сейчас уже более детально проработан вопрос по дому на Рабочем проспекте, 11. По нему уже принципиально определен инвестор, кто будет его достраивать. Сейчас осуществляется процедура подготовки сметы на те работы, которые будут выполняться и должны быть выполнены. Предварительный расчет уже произведен: это около 41 млн рублей», — уточнил он.

По остальным проблемным домам также ведутся переговоры с фирмами, готовыми завершить строительство. Таким инвесторам предлагается продать свободные квартиры в этих домах.

«Если денег от продажи будет недостаточно, чтобы покрыть расходы, предприятия-санаторы получат земельные участки», — отмечает областное телевидение.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пресс-служба губернатора области сообщала, что «Костромагорстрой» продаст имущество, земельные участки и свободные помещения, чтобы завершить строительство домов.

Отметим, что в отношении директоров «Костромагорстроя», которым руководит депутат областной думы и член партии «Единая Россия» Евгений Нагоров, возбуждено восемь уголовных дел. На заседании фракции «Единая Россия» однопартийцы потребовали от Евгения Нагорова сдать членский билет,

«если никаких изменений с ликвидацией задолженности по заработной плате перед работниками не произойдет до начала осенней сессии».

Депутат-должник пообещал что

«к 15 — 20 сентября этот вопрос будет снят»

В июле 2018 года офис «Костромагорстроя» по решению Свердловского суда Костромской области был арестован. По данным судебного пристава-исполнителя отдела по особо важным производствам Натальи Ситниковой, «Костромагорстрой» должен выплатить своим сотрудникам зарплату на 500 тысяч рублей, остальная часть долга —

«компенсации в пользу граждан, которым несвоевременно были переданы квартиры по заключенным договорам долевого строительства».

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