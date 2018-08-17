Кострома, , 16:36 — REGNUM В Костроме строят новую трехэтажную школу, в которой смогут учиться одновременно до тысячи детей и подростков, сообщает областное телевидение «Русь». На строительство будет потрачено 709 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

Новое общеобразовательное учреждение начали строить весной 2018 года. Был вырыт котлован, забито около 400 свай и произведена их срубка. На данный момент выполнена треть работ нулевого цикла. Ввести школу в эксплуатацию должны к концу следующего года.

ИА REGNUM напоминает, что Костромской области будет выделено еще более 152 миллионов рублей на постройку школы в поселке Якшанга Поназыревского района.

Деньги будут предоставлены резервным фондом правительства России.

Пресс-служба отмечает, что уже «выполнен нулевой цикл строительства», а получение федеральных средств поспособствует росту темпов возведения нового учебного заведения. Местные власти обещают, что «новая школа появится в Якшанге уже через год».

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