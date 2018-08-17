Костромского полицейского посадили в тюрьму за организацию наркопритона

Кострома, , 16:33 — REGNUM В Костромской области бывшего начальника Шарьинского отдела по борьбе с наркотиками приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщает ГТРК «Кострома». Чтобы улучшить показатели работы он подкидывал наркотики и устроил наркопритон.

Полицейский признался, что сфабриковал несколько уголовных дел. В суде доказали, что он подкинул свыше полутора килограмм маковой соломки костромичу, которого затем задержал.

Костромич получил срок — почти 7 лет колонии — за торговлю наркотиками. Второе возбужденное против него уголовное дело касалось закрытия наркопритона, который, как оказалось, организовал сам полицейский со своим знакомым.

ИА REGNUM напоминает, что бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков города Шарьи обвиняли в склонении людей к употреблению наркотических препаратов.

По данным следствия, обвиняемый в период с октября 2015 года по январь 2016 года

«искусственно создал условия задержания на территории города Шарьи Костромской области местного жителя, якобы осуществляющего сбыт наркотического средства в крупном размере, склонил последнего к признанию им вины в совершении данного преступления и составил фиктивные процессуальные документы об этом».

Также в период с февраля по май 2017 года он вместе с оперуполномоченным

«путем угроз и уговоров склонили троих местных жителей к употреблению наркотических средств и инсценировке указанными лицами вместе с еще двумя жителя города Шарьи ситуации функционирования «наркопритона» в квартире их знакомых, обеспечив передачу указанным лицам необходимых компонентов для изготовления наркотических средств».