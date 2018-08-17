Офицеры Росгвардии провели «Зарницу» для детей Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 16:05 — REGNUM В Карачаево-Черкесии состоялась военно-патриотическая игра «Зарница». Ее участниками стали воспитанники детского оздоровительно-образовательного центра «Дамхурц». Инициаторами мероприятия выступило управления Северо-Кавказского округа Росгвардии, сообщили ИА REGNUM 17 августа в ведомстве.

В «Зарнице» участвовали три отряда, названные именами отрядов специального назначения «Скиф», «Авангард» и «Вятич». Офицеры управления Росгвардии провели игру в пять этапов: «Разведка», «Военная викторина», «Огневая подготовка», «Медсанчасть» и «Полоса препятствий».

Среди заданий, которые выполнили юные «бойцы», были такие, как военная викторина, стрельба по мишеням из пневматических автоматов, преодоление полосы препятствий, оказание помощи «раненым», сдача нормативов по разборке и сборке на время автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Наиболее активной и запомнившейся стала эстафета, в которой участники «Зарницы» бежали в касках и бронежилетах, с учебным оружием в руках. Победу в игре одержала команда «Скиф», а все участники получили призы и подарки.

Довольны результатами «Зарницы» оказались не только дети, но и ее организаторы. Как отметили сотрудники управления Росгвардии, во время состязаний были достигнуты основные цели — создана атмосфера товарищеской взаимопомощи и выручки, вызвана заинтересованность службой в армии, положено начало навыку преодоления трудностей и выработке навыков бытсрой реакции.

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