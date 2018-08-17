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В Ярославской области в СИЗО установили памятник священнику

Общество

Он основал монастырь, в котором теперь тюрьма

В Ярославской области в СИЗО установили памятник священнику
Иллюстрация: УФСИН по ЯО
Памятник Петру Томаницкому

Ярославль, 17 августа 2018, 16:03 — REGNUM  На территории СИЗО-2 в Рыбинске Ярославской установили памятник основателю Софийского монастыря священнику (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области.

Рыбинское СИЗО находится в здании бывшего монастыря и в народе именуется «Софийка». Софийский монастырь был построен в 1860 году, в 1919 году там было решено разместить детскую колонию. Следственный изолятор был открыт в 1931 году.

Работой по созданию памятника занимался осужденный из отряда хозяйственного обслуживания — мастер с художественным образованием, который придумал эскиз и технологию изготовления.

На работу ушло около полутора месяцев. Сначала был создан металлический каркас из проволоки, затем слой за слоем наносили бумагу. На следующем этапе работы фигуру покрыли цементом и придали ей форму. Далее наложили гипс, покрыли шпатлевкой и окрасили в белый цвет.

Рядом с памятником основателю установлена и мемориальная доска в честь благотворителя, на чьи средства был построен монастырь — купца Андрея Миклютина.

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