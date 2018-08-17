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Депутат Рады: если правительство не послушает рабочих, протесты будут везде

Общество

Шахтерытребуют выплатить задолженность по зарплате

Депутат Рады: если правительство не послушает рабочих, протесты будут везде
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины

Киев, 17 августа 2018, 16:01 — REGNUM  Правительству Украины следует найти 1,4 млрд гривен ($51 млн) для выплаты задолженности по зарплате шахтерам, иначе забастовки начнутся по всей стране, заявил депутат Верховной рады от фракции «Наш край» Сергей Шахов, сообщает 17 августа «112 Украина».

По его словам, Верховная рада приняла закон о выделении денег на выплату задолженности по зарплате, дело осталось за правительством. Однако пока кабинет министров Украины не торопится выделять деньги.

«Кабмин сделал такую вакханалию накануне празднования Дня шахтера. Детей шахтеров оставили голодными», — сказал Шахов.

Напомним, в Донецкой области с 15 августа проходят митинги шахтеров. Пятеро рабочих уже второй день не поднимаются на поверхность в знак протеста.

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