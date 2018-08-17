Иностранные студенты о Томске: «Как дома»

Томск, , 16:00 — REGNUM Иностранные студенты, приехавшие учиться в Томск, считают обстановку в городе и университетах благоприятной и чувствуют себя в регионе «как дома». Как сообщили ИА REGNUM 17 августа в правительстве Томской области, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого специалистами Томского государственного университета (ТГУ) и Томского государственного педагогического университета (ТГПУ).

Учёные опросили студентов ТГУ, ТПУ (Томский политехнический университет) и ТГПУ из Алжира, Бразилии, Вьетнама, Индонезии, Китая, Конго, Мали, Монголии, Палестины, Польши, Таджикистана, Узбекистана. Целью исследования стало выявление проблем межэтнических отношений в системе «образовательный мигрант — принимающее сообщество». Исследователи также выясняли, есть ли «точки напряжения» между иностранными студентами с педагогами, российскими сокурсниками, жителями Томска и другими.

В результате оказалось, что на выбор места обучения сильнее всего влияют рекомендации знакомых, информация из интернета, работа выездных приемных комиссий и рекрутеров. Кроме того, регион становится более привлекательным для студентов, если есть возможность посещения храмов. В Томске как раз представлены разные конфессии.

Студенты из Африки рассказали об отрицательных моментах. Иногда они наблюдают слишком бурную реакцию некоторых горожан на внешние отличия. Студенты из Средней Азии пожаловались на «случаи переноса на них негативных стереотипов о трудовых мигрантах».

Что касается российских студентов, у них также существуют «точки напряжения» касаемо иностранцев. Например, это конкуренция за места в вузах, лучшие условия проживания иностранных студентов, их поддержка со стороны преподавателей и так далее.

«Результаты исследования могут эффективно использоваться в реализации Стратегии государственной национальной политики РФ», — считает руководитель проекта, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью ТГПУ Татьяна Булатова.

Добавим, вузовский комплекс Томской области является одним из старейших в России. он начал формироваться в конце XIX века: В 1878 году указом императора Александра II был образован Императорский Сибирский университет в Томске (ныне — Томский государственный университет). ТПУ был основан в 1896 году. Дата образования Томского учительского института — 1 июля 1902 года (ныне — ТГПУ). По данным облправительства, в томских вузах учатся около 59 тысяч студентов из 70 регионов России и 58 иностранных государств.