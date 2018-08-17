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В системе документооборота нацкомпаний Казахстана устранили уязвимость

Общество

Сотрудники, обслуживающие систему документооборота, признали наличие недочетов

В системе документооборота нацкомпаний Казахстана устранили уязвимость
markusspiske
Безопасность

Астана, 17 августа 2018, 16:41 — REGNUM  В системе документооборота Documentolog, которая используется большинством национальных компаний Казахстана, устранена критическая уязвимость. Об этом говорится 17 августа в совместном пресс-релизе ТОО Documentolog и «Центра анализа и расследования кибератак» (ЦАРКА).

Сотрудники, обслуживающие систему документооборота, признали наличие недочетов, которые связаны с человеческим фактором и ошибками в настройках параметров сервера. Компания Documentolog приняла меры по ликвидации уязвимости. Сотрудники ЦАРКА, в свою очередь, принесли публичные извинения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа специалисты ЦАРКА заявили, что системе документооборота Documentolog обнаружена критическая уязвимость. Отмечалось, что злоумышленники могут получить доступ к переписке всех компаний, пользующихся системой.

Читайте ранее в этом сюжете: Документооборот нацкомпаний Казахстана имеет критическую уязвимость

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