В системе документооборота нацкомпаний Казахстана устранили уязвимость

Астана, , 16:41 — REGNUM В системе документооборота Documentolog, которая используется большинством национальных компаний Казахстана, устранена критическая уязвимость. Об этом говорится 17 августа в совместном пресс-релизе ТОО Documentolog и «Центра анализа и расследования кибератак» (ЦАРКА).

Сотрудники, обслуживающие систему документооборота, признали наличие недочетов, которые связаны с человеческим фактором и ошибками в настройках параметров сервера. Компания Documentolog приняла меры по ликвидации уязвимости. Сотрудники ЦАРКА, в свою очередь, принесли публичные извинения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа специалисты ЦАРКА заявили, что системе документооборота Documentolog обнаружена критическая уязвимость. Отмечалось, что злоумышленники могут получить доступ к переписке всех компаний, пользующихся системой.

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