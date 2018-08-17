Для дома милосердия в Чувашии ищут меценатов

Чебоксары, , 15:37 — REGNUM В столице Чувашии планируют организовать благотворительный марафон для обустройства вновь созданного центра помощи населению «Дом милосердия». Собранные средства будут направлены на ремонт помещений, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении «Российского красного креста».

В Чебоксарах стартует благотворительный марафон по сбору средств для ремонта помещений, выделенных под дом милосердия. Он будет действовать по Автозаправочному проезду, где ранее располагался бывший учебный центр МВД по Чувашии.

«Собранные средства пойдут на проведение необходимых ремонтных работ. Это, в частности, реконструкция отопительной системы и установка теплообменника. К настоящему времени произведена замена канализации, подведено водоснабжение, отремонтирована ливневая канализация, проведены работы на прилегающей территории. В рамках марафона будет приниматься любая помощь — натуральная (стройматериалы, мебель, товарные остатки), финансовая (целевые пожертвования)», — говорят в реготделении «Российского красного креста».

Отмечается, что дом милосердия будет работать по нескольким направлениям. Здесь будет оказываться инвалидам, женщинам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На его базе организуют отделение по работе с малоимущими гражданами, а также вещевой центр, куда свои пожертвования смогут приносить все желающие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Автозаправочному проезду располагался учебный центр МВД по Чувашии. В апреле 2018 года из федеральной собственности в республиканскую были переданы учебный корпус 1973 года постройки площадью 4,8 тыс. кв. метров, клуб (1976 год постройки), склад (1995 года постройки), одноэтажное кирпичное здание с пристроем (1988 года постройки), проходная (1991 года постройки), а также инженерные сети. Балансовая стоимость объекта оценена в 95,2 млн рублей.

Напомним, в этом году три региона России выбраны в качестве пилотных площадок по организации пунктов медицинской помощи для бездомных. Первые участники проекта — Хабаровский край, Иркутская область и Чувашия. Проект реализуется при участии Русской православной церкви.

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