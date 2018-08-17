Весенний призыв: из Хакасии на службу призвали 528 человек

Абакан, , 15:06 — REGNUM В Хакасии подвели итоги весеннего призыва граждан на военную службу, проходившего с 1 апреля по 15 июля 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 августа, в республиканском правительстве, задачу по обеспечению мероприятий призыва регион выполнил в полном объёме. В Вооруженные силы из Хакасии отправились 528 призывников. Из них почти 40% будут служить в сухопутных войсках.

Из всех призывников лишь 40 человек — 18-летние. Более половины — это мужчины старше 20 лет. Почти 70% хакасских призывников уже получили высшее или среднее профессиональное образование.

Призывные пункты были развернут во всех 13 муниципальных образованиях Хакасии. В министерстве по делам юстиции и региональной безопасности республики заверили, что отправка прошла без срывов и происшествий.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, всего в ходе весеннего призыва — 2018 в Вооруженные силы РФ отправились 128 тысяч человек со всей России.

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