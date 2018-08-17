Пятница, 17 Августа 2018 года
16:24:16 МСК

Весенний призыв: из Хакасии на службу призвали 528 человек

Общество

Почти 40% из них будут служить в сухопутных войсках

Весенний призыв: из Хакасии на службу призвали 528 человек
Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания
Стрижка перед армией

Абакан, 17 августа 2018, 15:06 — REGNUM  В Хакасии подвели итоги весеннего призыва граждан на военную службу, проходившего с 1 апреля по 15 июля 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 августа, в республиканском правительстве, задачу по обеспечению мероприятий призыва регион выполнил в полном объёме. В Вооруженные силы из Хакасии отправились 528 призывников. Из них почти 40% будут служить в сухопутных войсках.

Из всех призывников лишь 40 человек — 18-летние. Более половины — это мужчины старше 20 лет. Почти 70% хакасских призывников уже получили высшее или среднее профессиональное образование.

Призывные пункты были развернут во всех 13 муниципальных образованиях Хакасии. В министерстве по делам юстиции и региональной безопасности республики заверили, что отправка прошла без срывов и происшествий.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, всего в ходе весеннего призыва — 2018 в Вооруженные силы РФ отправились 128 тысяч человек со всей России.

Читайте также: Армия сильная, форма красивая: итоги призывной кампании в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Весенний призыв — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить