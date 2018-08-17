Будущая заработная плата нового главы Air France-KLM вызвала критику

Париж, , 15:13 — REGNUM Только стало известно о назначении Бена Смита исполнительным директором авиакомпании Air France-KLM, а размер его зарплаты уже подвергся критике, сообщает газета 20 minutes.

По данным французской газеты, доход Бена Смита, включая бонусы и компенсацию, составит больше 3 млн евро в год. В 2017 году фиксированная заработная плата Жан-Марка Янаяка составляла 600 тыс. евро.

Заработная плата крупных «боссов» во Франции регулярно вызывает споры: щедрые зарплаты, исключительные бонусы, выгодные предложения, пособия по выходу на пенсию, отпускные или приветственный бонус.

Так, в июне 2018 года бывший глава торговой компании Carrefour Джорж Плассат был вынужден отказаться от выплаты выходного пособия в размере почти 4 млн евро под давлением профсоюзов. Его заработная плата за 2017 год составила 13,17 млн евро.

Ранее сообщалось, что 46-летний канадский исполнительный директор Бен Смит официально возглавит авиакомпанию не позднее 30 сентября 2018 года.

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