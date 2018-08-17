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Ярославское правительство: пробы воздуха в жилой зоне у «Скоково» в норме

Общество

Опасности нет

Ярославское правительство: пробы воздуха в жилой зоне у «Скоково» в норме
Иллюстрация: Yarregion.ru
Пробы воздуха

Ярославль, 17 августа 2018, 14:58 — REGNUM  В правительстве Ярославской области успокоили жителей: пробы воздуха, отобранных на окраине Дзержинского района, соответствуют нормам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пробы специалисты лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии брали после сообщений жителей на сильный запах мусора, который они связывали с деятельностью находящегося по соседству полигона «Скоково». .

«В связи с появившейся неделю назад в Интернете информацией об ухудшении качества атмосферного воздуха на этой территории сразу же были отобраны пробы для анализа. Для этой цели привлекли специалистов аккредитованной лаборатории центра гигиены и эпидемиологии. Проведены все необходимые исследования. В результате установлено: превышений гигиенических нормативов нет. Пробы анализировались на уровень содержания девяти веществ, которые могут выделяться при эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов, в том числе метана, сероводорода и других. Угрозы для здоровья граждан нет», — говорит заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по региону Светлана Новожилова.

В правительстве области сообщают, что вопрос находится под контролем.

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Полигоны и мусорные свалки
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