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Вакцинацию против Эболы уже прошли свыше 500 жителей Конго

Общество

На сегодняшний день от лихорадки погибли 44 человека

Вакцинацию против Эболы уже прошли свыше 500 жителей Конго
GDJ
Вакцина

Женева, Швейцария, 17 августа 2018, 14:57 — REGNUM  В Демократической Республике Конго, где зарегистрирована вторая вспышка геморрагической лихорадки Эбола, вакцину от этого смертельного вируса уже получили более 500 человек. В числе местных жителей также и медики, которые контактировали с заболевшими. Об этом сегодня, 17 августа, на брифинге заявил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

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По данным ВОЗ, в настоящий момент насчитывается 78 подтвержденных и предположительных случаев Эболы, включая 44 смерти.

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Как сообщало ИА REGNUM, вспышка вирусной болезни Эбола в Демократической Республике Конго была зарегистрирована в начале мая. На начало июня было выявлено 56 заболевших геморрагической лихорадкой, 37 из которых подтверждены лабораторно, 27 завершились летальным исходом.

8 августа вакцинация против Эболы среди групп населения высокого риска была начата в провинции Северное Киву. Тогда же в республике приступили к подготовке кольцевой вакцинации в медико-санитарной зоне Манджина, находящейся в 30 км от города Бени.

«Вакцины являются одним из важнейших инструментов для борьбы с Эболой. Поэтому приоритетное внимание уделялось их быстрой доставке на места для обеспечения защиты наших работников здравоохранения и затронутого населения», — заявил министр здравоохранения Демократической Республики Конго Оли Илунга.

На сегодняшний день в стране имеется в общей сложности 3 220 доз вакцины против Эболы, и запрошены дополнительные дозы. Вакцина находится в процессе лицензирования.

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Лихорадка Эбола
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