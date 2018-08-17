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В колледжах Казахстана сократили 109 специальностей

Общество

Оптимизация специальностей привела к объединению 20 колледжей

Астана, 17 августа 2018, 14:56 — REGNUM  В учреждениях технического и профессионального образования Казахстана сократили 109 дублирующих и невостребованных специальностей, сообщает 17 августа издание InformBuro со ссылкой на министра образования и науки Ерлана Сагадиева.

По его словам, оптимизация специальностей привела к объединению 20 и изменению профиля 66 колледжей. Работа по сокращению специальностей основана на невостребованности выпускников этих специальностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году министерство образования и науки Казахстана отозвало 17 лицензий на специальности в вузах республики из-за низкой востребованности выпускников.

Читайте ранее в этом сюжете: Вузы Казахстана лишатся лицензии за неустройство выпускников

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