В колледжах Казахстана сократили 109 специальностей

Астана, , 14:56 — REGNUM В учреждениях технического и профессионального образования Казахстана сократили 109 дублирующих и невостребованных специальностей, сообщает 17 августа издание InformBuro со ссылкой на министра образования и науки Ерлана Сагадиева.

По его словам, оптимизация специальностей привела к объединению 20 и изменению профиля 66 колледжей. Работа по сокращению специальностей основана на невостребованности выпускников этих специальностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году министерство образования и науки Казахстана отозвало 17 лицензий на специальности в вузах республики из-за низкой востребованности выпускников.

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