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Вузы Казахстана лишатся лицензии за неустройство выпускников

Общество

Работа будет усилена в сфере контроля трудоустройства выпускников

Астана, 17 августа 2018, 14:50 — REGNUM  Министерство образования и науки Казахстана отозвало 17 лицензий на специальности в вузах республики из-за низкой востребованности выпускников, сообщает 17 августа издание InformBuro со ссылкой на министра образования и науки Ерлана Сагадиева.

По его словам, в ходе проверок министерство не будет считать количество учебников, площадь аудиторий и другие второстепенные показатели. Работа будет усилена именно в сфере контроля трудоустройства выпускников. Сагадиев считает, что это приведет к профилизации вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа агентство Казахстана по делам госслужбы и противодействия коррупции предложило закрепить разработку экзаменационных заданий для колледжей республики за министерством образования и науки.

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