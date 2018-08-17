Вузы Казахстана лишатся лицензии за неустройство выпускников

Астана, , 14:50 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана отозвало 17 лицензий на специальности в вузах республики из-за низкой востребованности выпускников, сообщает 17 августа издание InformBuro со ссылкой на министра образования и науки Ерлана Сагадиева.

По его словам, в ходе проверок министерство не будет считать количество учебников, площадь аудиторий и другие второстепенные показатели. Работа будет усилена именно в сфере контроля трудоустройства выпускников. Сагадиев считает, что это приведет к профилизации вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа агентство Казахстана по делам госслужбы и противодействия коррупции предложило закрепить разработку экзаменационных заданий для колледжей республики за министерством образования и науки.

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