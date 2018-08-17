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Под Новосибирском мужчина поймал неизвестную рыбину

Общество

Местные жители и ранее вылавливали похожие экземпляры

Под Новосибирском мужчина поймал неизвестную рыбину
Рыбалка

Новосибирск, 17 августа 2018, 14:28 — REGNUM  В Новосибирской области в небольшом водоеме на берегу Оби была поймана 35-сантиметровая рыба, принадлежащая к неизвестному виду. Фото пресноводного челюстноротого было опубликовано в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Отмечается, что после фотосессии неизвестное водное животное было отпущено обратно в водоём. По словам автора фотографий, длина рыбины составляла около 35 см. Между тем в комментариях рыбаки называли отловленный экземпляр сомиком, анцитрусом и петергоплихтом. По сведениям портала vn.ru, местные жители и ранее вылавливали похожих рыб.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным соцопроса «Левада-центра», каждый четвертый мужчина в стране получает радость от рыбалки и охоты, а самую большую радость и удовольствие для граждан России доставляет времяпрепровождение с детьми и путешествия.

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