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Уезжают: в Новгородской области выросла миграционная убыль населения

Общество

В первом полугодии в регион переселились на 891 человека меньше, чем уехали из него

Уезжают: в Новгородской области выросла миграционная убыль населения
Касаткин Николай Алексеевич. Переселенцы. 1881

Великий Новгород, 17 августа 2018, 14:26 — REGNUM  В Новгородскую область в первом полугодии 2018 года переселились 5295 человек, уехали жить в другие регионы России и страны зарубежья 6186 человек. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, миграционная убыль по сравнению с прошлым годом выросла на 302 человека,

По-прежнему много новгородцев уезжает жить в Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Из других регионов России больше всего человек переселилось в Новгородскую из Мурманской области.

В Новгородстате отмечают, что миграционная убыль в другие регионы России немного сократилась — на 56 человек, при этом увеличилось число выбывших за границу: на 261 человека до 1,1 тыс. человек. Миграционная убыль сформировалась с Украиной, Узбекистаном, Молдавией.

По данным УМВД России по Новгородской области, на 1 июля 2018 года в области насчитывался 41 вынужденный переселенец, большинство из них — бывшие жители Казахстана и Узбекистана. Из 459 человек, получивших временное убежище в Новгородской области, большинство — граждане Украины.

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