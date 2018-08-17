ДавайНеСкажемМаме: в сети запустили флешмоб против педофилии

Москва, , 14:16 — REGNUM В сети набирает популярность флешмоб #ДавайНеСкажемМаме, который запустил поисковый отряд «Лиза Алерт». Участники акции делятся историями о том, как стали жертвами педофилов. Цель флешмоба — обратить внимание на проблему безопасности детей и их общения с незнакомцами.

«Может, если мы все вспомним это ощущение ужаса, бессилия, попытки убедить себя, что нам кажется, и чувство вины, потому что это происходит именно с нами, мы сможем уберечь своих детей от этого. Объясним им, как надо действовать, и будем внимательнее смотреть на тех детей, которым нужна помощь», — говорится в записи сообщества Liza Alert в Facebook.

https://www.facebook.com/lizaalertorg/photos/a.375198109206807/1894477260612210/

Уже сотни пользователей поделились своими историями. Анна А. рассказала, что несколько раз едва не становилась жертвой педофила. В шесть лет к ней приставал муж подруги матери, но девочке удалось убежать. Она ничего не рассказала родителям, так как «всегда виноваты дети, а не взрослые». Спустя год мужчина вновь пытался изнасиловать девочку, но она громко закричала — это помогло Анне спастись во второй раз.

«Хоть я и осталась невредима физически, все эти ощущения брезгливости, неуюта, стыда, которые я пережила за это время, не пожелаю никогда и никому, особенно ребенку», — рассказывает Анна.

Будучи школьницей, Мария Ш. еще чаще встречала педофилов. Она рассказала, что ездила в школу на метро в час пик, когда в вагоне люди были прижаты друг к другу. Неоднократно девочка чувствовала, что её щупают мужчины, но боялась что-либо сделать. Когда сквозь стыд Мария рассказала об этом однокласснице, оказалось, что с подругой периодически происходит то же самое.

«Так мы мучились класса до 8, стали даже булавку английскую в кармане возить. Но я ни разу не смогла воткнуть эту булавку в живого человека, хотя, наверное, надо было бы», — пишет Мария.

К сожалению, не всегда детям удаётся вырваться от педофилов и избежать самого страшного. Инга Ю. поделилась историей своей подруги, которую в 13 лет изнасиловал друг отца девочки.

«Меня и тогда убила эта информация, а сейчас, когда я мама, мне даже представить дико такую подлость», — отмечает Инга.

Несмотря на большое количество подобных историй, некоторые пользователи считают, что не стоит участвовать в таком флешмобе. По мнению Эльмиры Б., более действенным будет свод правил для родителей.

«Какой бред сейчас выкладывать это. Не удивлюсь, если топик окажется любимым у этих самых педофилов. Лучше выложите свод правил для родителей, чтобы они смогли защитить детей».

Впрочем, другие юзеры придерживаются противоположного мнения. По их мнению, истории жертв педофилов станут куда более действенным шагом на пути к борьбе с педофилией.

«Читая истории, в горле стоял ком, сколько страшных историй на самом деле. Я говорю «спасибо» всем, кто нашел в себе силы рассказать свою историю. Берегите своих детей, будьте им не только родителем, но и другом. Не внушайте чувство вины в том, что плохой человек обратил именно на него внимание. И пусть все самые страшные истории и сказки будут только на страницах детских книжек», — подчеркнула Лена Т.

В начале года в сети запустили флешмоб #120db, направленный против издевательств беженцев над жительницами Европы. В рамках акции женщины собирали и рассказывали истории тех, кто пострадал от беженцев. Предполагалось, что все женщины, принимающие участие в акции, несли сигнал тревоги, громкость которого 120 децибел. Таким образом они пытались оградить местных жителей от насилия, которому они уже не единожды подвергались со стороны мигрантов.

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