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Уникальную шапку из шерсти мамонта продают в Якутии

Общество

Подлинность шерсти подтверждена директором якутского музея мамонтов

Якутск, 17 августа 2018, 14:08 — REGNUM  Единственный в мире головной убор предлагают купить в Якутии. Речь идёт о якутской национальной шапке, уникальность ей придает материал, из которого она изготовлена, передаёт ОТР. Как утверждает владелец головного убора, разместивший объявление на одном из интернет-порталов, шапка сделана из шерсти мамонтов, водившихся на территории современной Якутии тысячи лет назад.

По словам продавца, собрать целый пакет шерсти удалось его другу. А вязала головной убор бабушка-рукодельница.

«Она на крючочках плела вот эту шапку. Жаловалась, что шерсти короткие. Из-за этого она колючая получилась», — рассказал житель Якутии Владимир Аммосов -владелец уникальной шапки, которую он оценил в десять тысяч долларов.

То, что шерсть действительно принадлежала доисторическому животному, подтверждает сертификат. Он подписан заведующим Музеем мамонта Северо-Восточного федерального университета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии найдены останки мамонта с мягкими тканями и шерстью

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Археология
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