ДНР: автономное водоснабжение приведет Украину в коммунальный тупик

Донецк, , 14:08 — REGNUM Отказ от централизованного горячего водоснабжения еще сильнее ухудшит жизнь населения Украины, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергей Наумец, сообщает 17 августа «Донецкое агентство новостей».

По его словам, на Украине успешно работают ТЭЦ, которые обеспечивают народ теплом. При отказе от централизованного горячего водоснабжения жилые дома придется переоборудовать: устанавливать бойлеры, реконструировать системы электроснабжения. Это дорого обойдется как правительству, так и населению. Наумец подчеркнул, что отказ от использования ТЭЦ — это «нечестный» ход, который приведет страну в «коммунальный тупик».

Напомним, ранее министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что поддерживает идею перехода от централизованного горячего водоснабжения к автономному.