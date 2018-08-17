В Новгородской области снижаются и смертность, и рождаемость

Великий Новгород, , 14:08 — REGNUM В Новгородской области в первом полугодии 2018 года родилось 2942 ребёнка — это на 93 меньше, чем за первую половину 2017 года. Как сообщает Новгородстат, смертность в регионе также уменьшилась — в январе-июне в Новгородской области умерли 5248 человек, что на 104 меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

«В целом по области отмечено уменьшение естественной убыли на 11 человек, или на 0,5%. Сокращение естественной убыли наблюдается только в сельской местности, в городской местности убыль населения выросла», — отметили в ведомстве.

Основными причинами смерти населения в Новгородской области остаются болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины и болезни органов пищеварения.

По данным Новгородстата, несколько снизилась в регионе и младенческая смертность: в первые полгода в Новгородской области умерли 13 детей в возрасте до 1 года (в январе-июне 2017 года — 15 детей). Основной причиной смерти детей были состояния, возникающие в перинатальном периоде, то есть тесно связанные со здоровьем матери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Новгородской области рождаемость снизилась: за год в регионе родился 6261 ребенок. По прогнозу Новгородстата, число родившихся в области будет ежегодно уменьшаться до 2029 года: с 2019 года ежегодно будет рождаться менее 6 тысяч детей, в период с 2027 года по 2030 год — менее 5 тысяч. При этом естественная убыль населения — превышение числа умерших над числом родившихся — останется основным фактором сокращения численности населения области.

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