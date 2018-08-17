В Ярославле 20% родителей недовольны качеством питания в детских садах

Ярославль, , 13:50 — REGNUM В Ярославле сотрудники Института развития стратегических инициатив провели опрос ярославцев по поводу качества работы детских садов и школ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Среди опрошенных родителей 4% сказали о том, что их ребенок не ходит в детский сад. Говорили об этом в основном женщины-домохозяйки.

Большинство ярославцев (79%) удовлетворены доступностью муниципальных детских садов относительно возможности устройства в них ребенка. Вместе с этим четверть (21%) высказали противоположное мнение. Авторы исследования объясняют это тем, что родители могли столкнуться с ситуацией, когда в желаемом детском саду не оказалось места, или же с долгим ожиданием своей очереди. Чаще других недовольны организацией устройства ребенка в муниципальный детский сад были жители Красноперекопского района (47% опрошенных родителей, проживающих в данном районе, выбирали вариант ответа «не устраивает»).

Большинство родителей (86%) удовлетворены территориальной доступностью детского сада, который посещает их ребенок. Оставшаяся часть респондентов (14%) не довольна имеющейся ситуацией. Чаще всего о своей неудовлетворенности территориальной доступностью детского сада говорили родители, проживающие в Красноперекопском районе .

Четверть родителей (23%) не довольны суммой, которую им приходиться платить в учебное учреждение, которое посещает их ребенок. Чаще других ежемесячная плата не устраивала родителей из Дзержинского и Красноперекопского районов.

Далее родителей спросили, довольны ли они тем, как воспитатели, помощники воспитателей относятся к детям. У 93% пап и мам претензий не возникло.

Несколько меньше по сравнению с другими критериями родители удовлетворены питанием ребенка в детском саду — 71%.

В ИРСИ отмечают, что параллельно исследованию проводился опрос родителей, посвященный их удовлетворенности питанием, предоставляемый детям в детских садах и школах. Из полученных во время анкетирования данных было выявлено, что в среднем 20% респондентов выражают свое недовольство качеством и разнообразием питания в дошкольных учреждениях