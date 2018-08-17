Мэр Магаса прививает любовь к животным жителям столицы Ингушетии

Магас, , 13:47 — REGNUM В столице Ингушетии — городе Магасе появились домики и кормушки для белок. Установкой их в сквере имени Е. Крупнова занимался лично мэр города Беслан Цечоев. По его словам, пока в них проживают всего пять особей, но он уверен, что зверьки обзаведутся потомством.

«Мэрия Магаса работает над тем, чтобы в столице нашей республики переплетались черты умного города с живой природой», — написал Цечоев на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что ещё несколько лет назад появление любого животного, даже кошек, в Магасе вызывало удивление у жителей. А теперь, как отмечает градоначальник, горожане любуются кошками, которые живут в специальных домиках с подогревом, подкармливают птиц, гнездящихся в скворечниках, установленных мэрией по всему городу.

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Напомним, мэр Магаса Беслан Цечоев слывет в Ингушетии как человек, любящий животных. Зимой по его приказу в городе были установлены домики для кошек, а в период сильной летней жары — поилки и бассейны для животных. При этом обслуживают их сотрудники городской службы ЖКХ.