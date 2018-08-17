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Роскомнадзор: соцсети в 2018 году удалили 88 страниц о руферах и зацеперах

Общество

Контент заблокированных страниц мог привлечь молодых людей к совершению опасных для жизни экстремальных поступков

Роскомнадзор: соцсети в 2018 году удалили 88 страниц о руферах и зацеперах
Иллюстрация: Mountpleasantgranary.net
Человек лезет на крышу

Москва, 17 августа 2018, 13:39 — REGNUM  С начала 2018 года администрация социальной сети «ВКонтакте» и техподдержка видеохостинга Youtube ограничили доступ к 88 страницам, контент которых пропагандировал субкультуры зацеперов и руферов. Об этом сообщает 17 августа пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что контент заблокированных страниц мог привлечь молодых людей к совершению опасных для жизни экстремальных поступков.

«Субкультуры «зацепинг» и «руфинг» можно отнести к скрытой форме суицидального поведения», — отметили эксперты службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в соцсетях, cогласно тексту которого под уголовную ответственность подпадут не только организаторы «групп смерти», но и те, кто пропагандирует зацепинг и руфинг.

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