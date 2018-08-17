В Москве назвали главный инструмент общественных наблюдателей

Москва, , 13:58 — REGNUM Одним из наиболее важных инструментов общественных наблюдателей в России является портал «Общенациональный общественный мониторинг», считает председатель совета общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов. Как он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM, данный портал в определённой степени опережает саму избирательную систему.

«В нём сосредоточена вся информация от обучающей до подведения итогов, апробированы нейронные сети по подсчёту голосов через видеонаблюдение, там же реализована технология параллельного подсчёта после пересылки протоколов, также есть своя карта нарушений для информирования общественности о наличии проблем и способах её решения», — подчеркнул Борисов.

По его словам, зачастую информация о нарушениях на выборах является «фейком», что свидетельствует о неразвитости правовой культуры, незнании основ законодательного права. Кроме того, многие организации используют фейковые новости как способ поднять свой статус и значимость в глазах общественности.

Борисов также отметил, что институт общественных наблюдателей впервые полностью реализовал себя на выборах президента Российской Федерации и в настоящий момент является крайне востребованным механизмом среди гражданского общества.

«Это сподвигло провести первый конгресс накануне дня голосования 9 сентября. Приехали участники, прежде всего из регионов, где будут проходить выборы в органы государственной власти. На конгрессе рассмотрят новые технологии взаимодействия, различный функционал, что можно использовать в рамках общественного наблюдения. Сегодня речь идёт о технологиях блокчейна, нейронных сетях, системе видеонаблюдения», — подчеркнул Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 17 августа начал работу первый Всероссийский конгресс общественных наблюдателей, который продлится два дня.

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