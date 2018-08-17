Вашингтон, , 13:30 — REGNUM США нанесли поражение «коммунистической Японии», заявила 16 августа ведущая телепередачи Fox & Friends на телеканале Fox News Айнсли Эрхардт, сообщает американское издание The Hill.

С таким «историческим» заявлением она выступила в ответ губернатору штата Нью-Йорк демократу Эндрю Куомо, который указал на то, что США «никогда не была великой» днем ранее.

«Мы нанесли поражения коммунистической Японии», — подчеркнула Эрхардт, отметив, что Вашингтон призывает своих граждан принимать участие в войнах нашей страны, а также многим для нее жертвовать.

«Мы являются самой щедрой страной во всем мире», — продолжила она. — Безусловно, у нас есть недостатки, но благодаря этой стране в мире определенно лучше. Мы великие».

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Ее коллега по студии Стив Дооси поспешил поправить Эрхардт, обратив ее внимание, что США нанесли поражение «коммунизму и Японии, а также очень много чему еще».

Напомним, рефрен о величии США был запущен нынешним президентом США Дональдом Трампом, который избирался под лозунгом «Сделаем Америку снова великой». Трамп с большой теплотой относится к передаче Fox & Friends, если можно судить по сообщениям Трампа в его Twitter.