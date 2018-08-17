В России компаниям могут разрешить передавать данные клиентов без их ведома

Москва, , 13:21 — REGNUM Представители российского бизнеса написали поправки в закон «О персональных данных», по которым компания, получив данные с согласия человека, может передать их на обработку другим организациям уже без уведомления клиента, сообщают 17 августа «Ведомости».

По данным издания, отвечать за сохранность персональных данных, согласно поправкам, будет та компания, которая первоначально их собирала и получала согласие на обработку. Она должна будет разместить у себя на сайте список всех организаций, которым отдаст обработку данных.

Такая компания также может найти другие способы уведомить человека, кто получит доступ к его данным и зафиксировать этот способ в договоре, поскольку гражданин должен знать, куда передали его данные.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля правительство России утвердило ряд документов, регламентирующих порядок размещения сведений граждан страны в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации. Ранее 20 крупнейших банков страны получили возможность собирать биометрические данные граждан РФ.

Читайте подробнее: Сбор биометрических данных в банках России начнется 1 июля