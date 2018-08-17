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Семьи жертв трагедии в Генуе отказываются от государственных похорон

Общество

Родственники жертв считают, что государственный пафос неуместен

Генуя, Италия, 17 августа 2018, 12:54 — REGNUM  Родственники 16 (из 38) погибших в результате обрушения генуэзского моста Моранди отказались от предложенной правительством церемонии государственных похорон, сообщает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 17 августа.

Близкие жертв трагедии рассказали журналистам, что это их «личное горе» и похороны должны пройти в приватной, а не в государственно-пафосной атмосфере.

Пять жертв трагедии будут похоронены уже в пятницу. Государственная церемония намечена на субботу, 18 августа. В этот день в Италии объявлен национальный траур.

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Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 38 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии, десять по-прежнему считаются пропавшими без вести.

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению.

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Обрушения мостов
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