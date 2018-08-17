Марк Фейгин не сумел отстоять в суде свой статус адвоката

Москва, , 12:45 — REGNUM Иск юриста Марка Фейгина к Адвокатской палате Москвы о восстановлении его в статусе адвоката отклонён. Такое решение сегодня, 17 августа, принял Хамовнический суд Москвы.

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Фейгин утверждал, что Адвокатская палата нарушила сроки принятия решения по жалобе на его поведение, поэтому постановление о прекращении его адвокатского статуса следует отменить. При этом представитель Адвокатской палаты Москвы заявил, что сроки нарушены и оснований для удовлетворения иска Фейгина нет.

«В удовлетворении иска отказать», — сказал судья Герман Бугынин.

Как сообщало ИА REGNUM, статуса адвоката Марк Фейгин, который защищал участниц группы Pussy Riot, националиста Илью Горячева, украинскую военнослужащую Надежду Савченко, был лишён весной 2018 года. Такое решение 24 апреля принял совет Адвокатской палаты Москвы. Основанием для рассмотрения запроса стало заявление адвоката Сталины Гуревич о неподобающих, по её мнению, высказываниях юриста в её адрес и в адрес её доверителя, блогера Анатолия Шария.

Фейгин, помимо статуса, на один год лишился и права сдавать экзамен на статус адвоката.

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