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В России продажи полисов е-ОСАГО за семь месяцев выросли в 3,5 раза

Общество

Лидером по продажам полисов стала Москва – 0,88 млн штук

Москва, 17 августа 2018, 12:37 — REGNUM  За первые семь месяцев текущего года продажи электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (е-ОСАГО) по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года выросли в 3,5 раза, преодолев отметку в 10,5 млн полисов, сообщается 17 августа на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Так, лидером по продажам таких полисов стали Москва — 0,88 млн штук, Подмосковье — 0,68 млн и Свердловская область — 0,41 млн.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, такие данные свидетельствуют о том, что возможность приобрести полис е-ОСАГО на сайте любого страховщика-члена РСА без очередей и необходимости ехать в офис очень удобна и пользуется спросом у автолюбителей.

По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), проблем с приобретением полисов ОСАГО в России немного поубавилось, однако до полного их решения ещё далеко. Так, активисты проверили более половины регионов страны и опросили более 2,3 тыс. автовладельцев, оформивших полис ОСАГО в 2018 году.

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Обязательное страхование автогражданской ответственности
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