Частного концессионера неоднократно предупреждали о проблемах моста в Генуе

Генуя, Италия, , 12:35 — REGNUM Эксперты в последние годы неоднократно предупреждали о возможных проблемах моста Моранди в Генуе, а итальянские власти обращались с запросами к оператору моста, компании Autostrade, но там всякий раз отвечали, что никаких проблем нет, сообщает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 17 августа.

В частности, в ноябре 2017 года с предупреждениями о возможном разрушении тех самых опор моста, одна из которых в итоге и обрушилась, выступали сотрудники Миланского политехнического института.

В марте 2017 года руководители Autostrade на запрос местных властей ответили, что «никаких структурных аномалий» на мосту Моранди нет. С аналогичными заявлениями представители компании выступали и в 2014 году.

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Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 38 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии, десять по-прежнему считаются пропавшими без вести. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии: по правилам ЕС ответственным за техническое состояние инфраструктуры является концессионер. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.