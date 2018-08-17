Победитель «Машука» создал виртуальные гиды по Архызу и Домбаю

Ставрополь, , 12:34 — REGNUM Курорты Северного Кавказа будут популяризировать с помощью виртуальных гидов. Проект «VR-гид Северного Кавказа» создал один из участников образовательного молодежного форума «Машук» Мухамат Аджиев.

Первые видео-гиды, рассказывающие о туристических маршрутах Архыза и Домбая, появятся уже в сентябре. А 15 августа пилотный проект о Шоанинском храме в Карачаево-Черкесии был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину, посетившему Северо-Кавказский форум «Машук».

По словам автора проекта, его идея заключается в том, чтобы развивать внутренний туризм через качественный видеоматериал. Он будет размещаться на интернет-канале Youtube, а также в социальных сетях.

О природе, культуре, достопримечательностях Северного Кавказа рассказывается в формате 360 градусов, который позволяет создать эффект присутствия. До конца 2018 года авторы проекта намерены снять по одному ролику в каждом субъекте СКФО.

Напомним, проект «VR-гид Северного Кавказа» стал победителем на прошлогоднем «Машуке». А в первой смене 2018 года он стал одним из участников площадки «Экологическая тропа».