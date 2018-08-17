Панин объяснил устроенный «дебош» в аэропорту Симферополя

Симферополь, , 12:10 — REGNUM Актёр Алексей Панин, который внезапно решил сойти с рейса Симферополь — Москва, рассказал, как всё произошло на самом деле. По его словам, никакого дебоша в самолёте не было, а СМИ устроили шумиху на пустом месте.

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«Умоляю вас, отстаньте от нас, мы не полетели по своим причинам. И почему-то «мы устроили дебош». Ну сколько можно врать людям? Что вы высасываете из пальца и делаете бурю в стакане?» — пояснил Панин, разместив видео с комментариями инцидента на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BmkeLUWF3Qm/

Он добавил, что он с дочерью решил остаться в Симферополе по «своим причинам».

Как сообщало ИА REGNUM, российский актёр Алексей Панин устроил дебош в самолёте Симферополь — Москва, из-за чего пришлось вернуть воздушное судно в аэропорт вылета. Инцидент произошёл ночью 17 августа. По данным телеканала РЕН-ТВ, актёр находился в нетрезвом состоянии, разгуливал по салону и не слушался членов экипажа, пытавшихся усмирить его.

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