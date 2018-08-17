«Дачные пробки»: москвичам сообщили, когда лучше выезжать из города

Москва, , 11:56 — REGNUM По причине большого количества автолюбителей, направляющихся на дачи, московским водителям рекомендовано 17 августа выезжать из города до обеда, или после вечернего часа пик. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Согласно данным ЦОДД, основные пробки ожидаются на съездах с кольцевых и на вылетных магистралях в сторону Московской области.

«Выезжать за город лучше до 15:00 или после 21:00, а завтра — до 9 утра или после 15:00», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/gucodd/status/1030368736988065792

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 700 тыс. москвичей в сутки пользуются услугами такси, что на десять процентов снижает количество личных авто на дорогах столицы России.

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