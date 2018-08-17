Бен Смит назначен исполнительным директором авиакомпании Air France-KLM

Париж, , 11:57 — REGNUM Бен Смит, ранее работающий в канадской авиакомпании Air Canada, назначен на пост исполнительного директора европейской холдинговой авиакомпании Air France-KLM, базирующейся в Париже, сообщает агентство France Presse.

«Это шанс для Air France-KLM привлечь лидера такого масштаба, который имеет значительный опыт, накопленный за последние 19 лет в Air Canada», — заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр и министр транспорта Элизабет Борн.

В условиях кризиса авиакомпании, назначение Бена Смита действительно стало шансом на «восстановление». При этом, французские профсоюзы раскритиковали прибытие «незнакомца».

Бывший исполнительный директор Air France-KLM Жан-Марк Янаяк поздравил Бена Смита с назначением и пожелал успехов.

46-летний канадский исполнительный директор Бен Смит официально возглавит авиакомпанию не позднее 30 сентября 2018 года.

Напомним, авиакомпания Air France-KLM переживает социальный и экономический кризис в течение последних нескольких месяцев, связанный с требованиями повысить заработную плату и 15-дневной забастовкой в период с февраля по июнь, которая обошлась авиакомпании в 335 млн евро.

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