Роскомнадзор запретил клип популярной белорусской группы

Москва, , 12:05 — REGNUM YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал клип на песню «Монетка» белорусской группы ЛСП для российских пользователей. Ведомство ограничило доступ к видео, так как посчитало, что в нём содержатся призывы к самоубийству. Поклонники группы считают такое решение несправедливым.

Сегодня, 17 августа, в официальном сообществе группы ЛСП во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что клип заблокировали. Причина: «Данная информация содержит информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства».

В ролике солисты группы Олег ЛСП и Рома Англичанин выбирают себе девушек на ночь, подбрасывая монетку. Во втором куплете музыканты упоминают о «простом способе», как можно «выпилиться». Клип появился на видеохостинге весной 2017 года и к середине августа этого года собрал около 40 тыс. просмотров. Во «ВКонтакте» он находится в свободном доступе. Саму песню можно найти также в «Яндекс.Музыке» и Apple Music.

Поклонники ЛСП не сразу поняли, где в клипе содержится пропаганда самоубийства. Некоторые из них предположили, что речь идёт о строчках второго куплета песни, которые зачитывает Рома Англичанин:

«Хмурые юные Богородицы Или пьяный британский рай. Так или иначе приходится Класть башку под трамвай. Как будто решил выпилиться Самым простым способом. Но круче трамвая — виселица! Мой способ будет особым».

В конце клипа Рома предстаёт перед зрителями с петлей на шее. По мнению пользователей, именно этот кадр послужил причиной блокировкой. При этом они считают, что вряд ли ролик мог бы сподвигнуть кого-либо на самоубийство. Юзеры отмечают, что призывы к суициду можно найти и в песнях других рэперов, которые пока не запрещены. Примеры подобных текстов нашли даже в классической литературе.

«Чем думает наше многоуважаемое правительство? Давайте запретим Есенина и других русских поэтов, там же так много говорили про суицид. Давайте начнём с запрета «Муму» — это же жестокое обращение с животными и ущемление прав человека, окей, про крепостное право можно и не говорить», — пишет «Лсп-ешник со стажем».

Ранее песню «Монетка» наряду с другими популярными композициями запретили исполнять на дискотеке в детском лагере «Олимпиец» в Новгородской области. Руководство лагеря запретило песни, содержащие ненормативную лексику и нарушающие закон «О защите детей», а также треки со скрытым смыслом, «слишком медленные для быстрых танцев» и заказанные «слишком много раз» или «с нарушением правильности написания».

В мае 2018 года под запрет Роскомнадзора попала еще одна песня группы ЛСП. Ведомство заблокировало песню «Номера» во «ВКонтакте» по той же причине, что и «Монетку» — за «описание способа совершения самоубийства».

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