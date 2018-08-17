В Чечне ряды организации «Юные Кадыровцы» пополнились новыми членами

Грозный, , 11:48 — REGNUM В Чечне состоялся прием новых членов в Единую детско-юношескую организацию «Юные Кадыровцы» имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В торжественной обстановке 520 учащихся общеобразовательных учреждений города Грозного были приняты в организацию.

Значки и удостоверения «Юных Кадыровцев» вручил им глава Чечни Рамзан Кадыров. Сам он принял предложение молодежи и стал почётным председателем организации. По словам Кадырова, в нее принимают только лучших учащихся.

Напомним, детско-юношеская организация «Юные Кадыровцы» была создана в 2009 году. Инициаторы создания объединения школьников хотели, чтобы подрастающая молодежь приучалась к ответственности, культуре, национальному менталитету, интернационализму и патриотизму.

За это время ее представители провели сотни мероприятий. Как отметил Кадыров, члены объединения активно участвуют в общественной жизни республики, каждый из них «считает своим долгом вступить в ряды «Юных Кадыровцев» и принести пользу обществу.

Одной из последних акций, проведенных членами организации, стала раздача информационных буклетов и шоколадок с изображением достопримечательностей Грозного на этикетке. На ее обратной стороне были написаны тексты с призывом беречь чистоту и красоту столицы Чечни.